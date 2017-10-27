ميانمار تعتقل صحفييْن بقناة تركية استخدما طائرة بدون طيار

اعتقلت الشرطة في ميانمار، اليوم الجمعة، صحفييْن يعملان لحساب مؤسسة الإذاعة والتلفزيون التركية (تي.آر.تي) إضافة لمترجمهما وسائقهما، بسبب استخدام طائرة بدون طيار حلقت قرب مجمع البرلمان، وسط توترات بين الدولتين بسبب أزمة الروهينغا.

وقال ضابط شرطة محلي: إن الصحفييْن، وهما لاو هون مينج من سنغافورة وموك تشوي لين من ماليزيا، يخضعان للاستجواب في مركز للشرطة في نايبيداو عاصمة ميانمار بعد اعتقالهما هذا الصباح.

وداهمت الشرطة منزلًا في يانجون، مساء الجمعة، يقطن فيه مترجم الصحفييْن، وهو صحفي محلي معروف يدعى أونج ناينج سوي، وتحفظت على ذاكرة الكمبيوتر الخاص به وفتشت ملفاته.

وأكد ضابط في مركز شرطة العاصمة الذي يحتجز فيه الأربعة حدوث الواقعة، لكنه رفض الإدلاء بتفاصيل، وما إذا كانت اتهامات قد وجهت لهم، معللًا ذلك بأن التحقيق لا يزال جاريًا.

وقالت هيئة الإذاعة والتلفزيون الرسمية في ميانمار: إن الصحفييْن لم يكن لديهما تصريح لتصوير البرلمان بطائرة بدون طيار، وإن السلطات أبلغت سفارتي دولتيهما بالأمر.