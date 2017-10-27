تيريزا ماي قلقة من تقارير التحرش الجنسي في البرلمان البريطاني

قالت متحدثة باسم رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي اليوم الجمعة إن الأخيرة قلقة من تقرير صحفي يتحدث عن انتشار التحرش الجنسي بين المشرعين وموظفي البرلمان.

وردت المتحدثة باسم ماي عند سؤالها عن تقرير لصحيفة “صن” “التقارير مثيرة جدا للقلق لكنني لا أستطيع استباق الاتهامات أو التحقيقات التي لم يعلن عنها بعد”.

وتابعت “رئيسة الوزراء كانت واضحة جدا عندما علقنا على تقاريرعن هارفي واينستين خلال الأسابيع القليلة الماضية وقلنا إن أي سلوك جنسي غير مرغوب فيه يعتبر أمرا غير مقبول على الإطلاق وهذا ينطبق على أي منحى من مناحي الحياة بما في ذلك السياسة”.

وقالت المتحدثة باسم ماي “أي اتهامات قد تخرج إلى العلن سيتم التعامل معها بمنتهى الجدية وننصح بالاتصال بالشرطة في حال وجود أي اتهام”.

وفي سياق متصل، أقامت مجموعة من عضوات حزب العمال المعارض موقعا إلكترونيا لتشجيع زميلاتهن على الحديث عن أي تحرش تعرضن له داخل الحزب.

ويأتي التقرير الذي نشرته صحيفة “صن” في أعقاب عشرات المزاعم ضد المنتج السينمائي الأمريكي الشهير هارفي واينستين والتي دفعت مئات الآلاف من النساء في العالم للحديث عن تجاربهن مع التحرش.

وذكرت الصحيفة، الجمعة أن الموظفات في منطقة وستمنستر بلندن والتي تضم مقر الحكومة والبرلمان والوزارات الرئيسية أنشأن مجموعة على تطبيق واتساب للتراسل لتبادل تجاربهن مع التحرش وتحذير الأخريات من معتدين محتملين.

ولم تذكر الصحيفة اسم أي شخص له صلة بالمزاعم لكنها نسبت إلى أعضاء في المجموعة لم تنشر أسماءهن عندما كانت تصف محتوى الرسائل أو الغرض من المجموعة.