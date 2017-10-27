ماتيس من المنطقة الحدودية بين الكوريتين: الحرب ليست هدفنا

زار وزير الدفاع الأمريكي، جيمس ماتيس، المنطقة الحدودية بين كوريا الجنوبية وجارتها الشمالية اليوم الجمعة، وقال إن هدف الولايات المتحدة ليس خوض حرب مع بيونغ يانغ، وإنما إقناع الزعيم كيم جونغ أون بالتخلي عن ترسانته النووية.

وقال ماتيس في تصريحات خلال زيارته للمنطقة منزوعة السلاح التي تقسم شبه الجزيرة الكورية:”ما زالت استفزازات كوريا الشمالية تهدد الأمن الإقليمي والعالمي على الرغم من إدانة مجلس الأمن الدولي لها بالإجماع”.

وأضاف: “كما أوضح وزير الخارجية تيلرسون، الحرب ليست هدفنا وإنما نزع السلاح النووي بالكامل وبلا رجعة في شبه الجزيرة الكورية”.