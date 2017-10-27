أمريكا تصف قياديًا بارزًا في الحشد الشعبي بـ”الإرهابي”

وصفت الخارجية الأمريكية، نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي أبو مهدي المهندس، بـ”الإرهابي”.

وفي ردها على سؤال بشأن دور المهندس في معارك كركوك، قالت الناطقة باسم الخارجية، هيذر ناورت، في موجز الخميس الصحفي: “هذا الشخص إرهابي وهذا كل ما يمكننا قوله في الوقت الحالي”.

ولفتت إلى أن المهندس “تم إدراجه على قوائم الإرهاب من قبل الولايات المتحدة عام 2009”.

والخميس، قال مجلس أمن إقليم شمال العراق (بمثابة جهاز المخابرات العسكرية بالإقليم)، إن البيشمركة صدت هجومًا واسعًا شنه الحشد الشعبي، والقوات العراقية، في ناحية “زمار” على بعد نحو 55 كلم شمال غرب الموصل.

وأوضح المجلس، في بيان، أن 7 من فصائل الحشد الشعبي، شاركت بالهجوم، بقيادة القيادي البارز في الحشد هادي العامري، والمهندس، فضلًا عن قوات الرد السريع التابعة للداخلية.

وزعم أن البيشمركة “صدت الهجوم ودمرت 3 دبابات، و5 عربات عسكرية أمريكية من نوع هامفي، إضافة إلى ناقلة أشخاص مدرعة”.