أمريكا تنشر وثائق سرية خاصة باغتيال كنيدي

قال مسؤولون كبار بالبيت الأبيض إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمر الخميس بنشر بعض الوثائق السرية المتصلة باغتيال الرئيس جون كنيدي عام 1963.

لكن ترامب قرر حجب بعض تلك الوثائق لمزيد من المراجعة بناء على طلب مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) ووكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه).

ويعني قرار ترامب أن الأرشيف الوطني الأمريكي سينشر قريبًا 2800 وثيقة كانت سرية فيما سبق يتبعها المزيد من الوثائق.

وذكر المسؤولون أن ترامب أمر بإجراء مراجعة لمدة 180 يوما حتى تدرس الوكالات الحكومية مرة أخرى الوثائق المتبقية وتشرح أسباب حجبها.

وذكر المسؤولون الذين تحدثوا إلى صحفيين وطلبوا عدم نشر أسمائهم أن ترامب لم يكن يريد الموافقة على طلبات الوكالات الحكومية بحجب آلاف الوثائق لكنه في النهاية شعر أنه ليس لديه خيار سوى الاستجابة لطلباتها.

وقال مسؤول: “يريد الرئيس ضمان الشفافية الكاملة ويتوقع من الوكالات التصريح بنشر هذه المعلومات في أقرب وقت ممكن”.