تحطم مروحية روسية على متنها 8 أشخاص في القطب الشمالي

تحطَّمت مروحية روسية على متنها 8 أشخاص، اليوم الخميس، في البحر في أرخبيل “سفالبارد” النرويجي في القطب الشمالي، وفقًا لما أعلنت هيئة الانقاذ النرويجية.

وأوضحت الهيئة أن المروحية سقطت على بعد كيلومترين أو ثلاثة من “بارينتسبورغ”، وهو مجمع تعدين روسي في الأرخبيل، ولم يُعرف على الفور مصير الأشخاص الثمانية.

وقال ناطق من هيئة الطوارئ:”تم إبلاغنا بسقوطها في البحر، ولا نعرف إذا ما كان ذلك هبوطًا تحت السيطرة أم لا”، مؤكدًا إرسال مروحية نرويجية وسفن إنقاذ إلى المنطقة، مشيرًا إلى عدم وجود أي اتصال مع المروحية الروسية.

وتعمل المروحية الروسية من طراز “ميل مي- 8” ، بشكل دائم قرب “بارينتسبورغ”.

يشار إلى أن النرويج منحت السيادة على سفالبارد الواقعة على بعد 1000 كلم من القطب الشمالي بموجب اتفاقية باريس الموقعة العام 1920، حيث يتمتع مواطنو كل الدول الموقّعة على الاتفاقية بـ”حرية دخول متساوية” إلى سفالبارد ومياهها.

يذكر أن روسيا تُدير منجمًا للفحم في بارينتسبورغ، وهو مجمع كبير يعمل فيه مئات الروس والأوكرانيين.