روسيا تجري مناورات جوية مشتركة لأول مرة في تاريخها مع الهند

قال المتحدث باسم القوات البحرية الروسية في المحيط الهادئ، نيكولاي فوسكريسنسكي، إن طيارين من روسيا والهند شاركوا في طلعات جوية لطواقم دولية خلال مناورات “إندرا – 2017” العسكرية، وذلك لأول مرة في تاريخ القوات الجوية الفضائية الروسية.

وأضاف المسؤول الروسي لوكالة ” تاس” الروسية، اليوم الخميس، إن “الطلعات الجوية تمت في منطقة بريمورسكي كاري أقصى شرقي روسيا”.

وأوضح أن الطواقم الدولية نفذت طلعاتها الجوية على متن “طائرات روسية في مطار أوغلوفايا العسكري المركزي، وأنها اختبرت تجربة الطيران على طائرات تماثل تلك التي يضمها الأسطول الجوي الهندي”.

واستخدمت الطواقم الدولية مقاتلات سوخوي 30 إم 2، وأنتونوف 26، فضلًا عن الطائرة الهيليكوبيتر “ميل مي- 8″، وفق المصدر.

وحول طبيعة عمل الطواقم الدولية، أفاد فوسكريسنسكي بأن “هذه الطواقم تعمل من أجل مصلحة أسطول الباسيفيك الروسي والبحرية الهندية، عبر صقل مهاراتهما في خليج بيتر العظيم (على الساحل الجنوبي لمنطقة بريمورسكي كاري)”.

وبحسب “تاس”، “هناك نحو 10 طواقم مشتركة تقوم بطلعات استطلاع وتدريبات على ضرب أهداف في محاكاة لمواجهات مع سلاح العدو”.

وذكرت أنه خلال العام الحالي، تجري المناورات الروسية الهندية للمرة الأولى في شكل قوة متعددة الخدمات.

وقالت الوكالة الروسية، إنه بخلاف تدريبات “إندرا نيفي 2016″ و”أفيا إندرا 2016″ و”إندرا 2016” التي جرت العام الماضي، انطلقت مناورات العام الجاري بمشاركة 3 أفرع عسكرية، وبالتعاون مع أسطول المحيط الهادئ، وكذلك وحدات من القوات الجوية والبرية من المنطقة.

وانطلقت (إندرا – 2017) في 19 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري وتستمر حتى غدٍ الجمعة، بمشاركة 350 جنديًا من الجيش الهندي، و80 فردًا من القوات الجوية الهندية، فيما تشارك روسيا بألف جندي.

تجدر الإشارة إلى أن القوات الجوية الفضائية إحدى وحدات القوات المسلحة الروسية، وتم تأسيسها العام 1955 عقب الانتهاء من تشييد مطار “بايكونور” الفضائي في جمهورية كازاخستان (كانت تابعة للاتحاد السوفيتي في ذلك الوقت).

وتتمثل مهام القوات الفضائية الروسية في إنذار القيادة السياسية والعسكرية بأي هجوم صاروخي باليستي يشنه أي عدو مفترض، وإسقاط الصواريخ المعادية أو حرفها عن مسارها.

كما تعمل هذه الوحدة على مراقبة الفضاء الخارجي ونشر الأجهزة الفضائية العسكرية على مداراتها والتحكم بها.