فتح مراكز الاقتراع في كينيا بانتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة‎

فتحت مراكز الاقتراع في كينيا أبوابها، صباح الخميس، أمام الناخبين للإدلاء بأصواتهم في انتخابات رئاسية تقاطعها المعارضة ،التي تطعن بصدقية العملية الانتخابية.

وفي حي ماثاري، بمدينة الصفيح في العاصمة نيروبي، فتح مركز التصويت في الكنيسة المحلية أبوابه الساعة السادسة صباحًا ،في حين كان عدد محدود من الناخبين ينتظر أمامه ،في صورة تتناقض تمامًا مع طوابير الناخبين الطويلة ،التي كانت تنتظر بدء التصويت في انتخابات الثامن من آب/أغسطس، التي الغت المحكمة العليا نتيجتها وأمرت بإعادتها.

وكانت المحكمة العليا أعلنت بطلان فوز الرئيس أوهورو كينياتا بولاية ثانية في انتخابات الـ8 من آب/أغسطس ،وأمرت بإجراء انتخابات جديدة خلال 60 يومًا كما ينص الدستور.

ولكن مرشح المعارضة ،رايلا أودينغا، قرر مقاطعة الانتخابات ،ودعا الناخبين الى القيام بالمثل، معتبرًا أن هذه الانتخابات لن تكون حرة ولا نزيهة.

وكان أودينغا اتهم اللجنة الانتخابية بعدم القيام بإصلاحات كافية منذ أبطلت المحكمة العليا الانتخابات بسبب تجاوزات عديدة في نشر نتائج التصويت. وتهدد مقاطعة المعارضة بإغراق البلاد في دوامة من انعدام الاستقرار.