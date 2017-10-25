ترامب: لم أفوض القوات الأمريكية بتنفيذ عملية النيجر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الأربعاء، إنه لم يفوض قوات بلاده في النيجر بتنفيذ العملية العسكرية، التي أدت إلى مقتل 4 جنود أمريكيين في وقت سابق من الشهر الجاري.

وتعرضت دورية استطلاع مكونة من 12 مقاتلًا من القوات الخاصة الأمريكية و30 من قوات النيجر، لهجوم بالأسلحة النارية في 4 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، قاده 50 شخصًا يشتبه بانتمائهم إلى تنظيم “داعش” الإرهابي.

وأضاف ترامب، في تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، أنه منح الصلاحية للجنرالات “لفعل ما هو صحيح لكي ننتصر”.

وأدى الهجوم إلى مقتل 9 أشخاص من القوة المشتركة، بينهم 4 جنود أمريكيين، إضافة لإصابة جنديين آخرين.

ومنذ تقلده السلطة، يُفضل الرئيس ترامب، منح صلاحيات التحركات العسكرية لقياداته العسكرية، على عكس ما كانت تفعل إدارة سلفه باراك أوباما، من بطئ في إصدار القرارات لتنفيذ العمليات الخاصة بمكافحة الإرهاب.