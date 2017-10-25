من بينهم مديرة “العفو الدولية”.. تركيا تفرج عن 8 ناشطين في قضية تتعلق بالإرهاب

أمرت محكمة تركية اليوم الأربعاء بالإفراج بكفالة عن 8 متهمين من بينهم مديرة فرع “منظمة العفو الدولية” في تركيا وشخصين أجنبيين لحين الحكم في قضيتهم التي ينظرها القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب.

وأصبحت محاكمة هؤلاء الناشطين البالغ عددهم 11 شخصا بؤرة توتر للعلاقات بين تركيا وأوروبا، ومن المقرر أن تعقد المحكمة جلستها التالية في 22 نوفمبر/ تشرين الثاني.

ويواجه هؤلاء الناشطون الحكم عليهم بالسجن فترة تصل إلى 15 عاما في حالة إدانتهم، حيث اعتُقل معظمهم في يوليو/ تموز بعد المشاركة في ورشة عمل بشأن الأمن الرقمي في جزيرة قبالة ساحل اسطنبول.

ووجه الإدعاء لهم سلسلة من الاتهامات من بينها الانتماء لحزب العمال الكردستاني وشبكة رجل الدين المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن الذي تتهمه أنقرة بتدبير محاولة الانقلاب التي وقعت العام الماضي.

وأُفرج عن اثنين من الناشطين بكفالة قبل بدء المحاكمة اليوم الأربعاء. ويجري احتجاز ناشطة أخرى وهي رئيسة الذراع المحلية لمنظمة العفو الدولية في إقليم أزمير الساحلي حيث تواجه اتهامات في قضية إضافية.