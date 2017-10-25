مدير وكالة الطاقة الذرية يزور إيران مطلع الأسبوع المقبل

قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية ، اليوم الأربعاء:” إن المدير العام للوكالة سيزور إيران يوم الأحد القادم لإجراء محادثات مع مسؤولين كبار هناك في وقت تهدد فيه الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووي الذي يهدف للحد من برنامج طهران النووي.”

وأضافت الوكالة أن يوكيا أمانو سيناقش تطبيق إيران للاتفاق الذي أبرم عام 2015.

تأتي الزيارة في ظل نزاع بين واشنطن وطهران بشأن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا الشهر عدم التصديق على التزام إيران بالاتفاق التاريخي الذي أبرم بين الجمهورية الإسلامية والقوى العالمية الست.

وأمام الكونغرس الأمريكي الآن أقل من 60 يوما لاتخاذ قرار بشأن إعادة فرض عقوبات اقتصادية على طهران رفعت بموجب الاتفاق في مقابل فرض قيود على أنشطة طهران النووية.

ودافع أمانو الذي تتولى وكالته مهمة مراقبة تنفيذ هذه القيود عن الاتفاق النووي بوصفه “مكسبا كاملا” وقال إن إيران تفي بالتزاماتها بموجب الاتفاق.

ولم تذكر الوكالة رفض ترامب التصديق على التزام طهران. وجدد قادة بالاتحاد الأوروبي التزامهم بالاتفاق على أمل أن يحول الكونجرس دون انهياره.

وقال المرشد الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي:” إن طهران ستلتزم بالاتفاق إذا التزم به الموقعون الآخرون لكنها ستمزق الاتفاق إذا انسحبت منه واشنطن كما يهدد ترامب.”