الرئيس الألماني يجتمع مع بوتين ويدعو لتحسين العلاقات مع موسكو

قال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير إنه اتفق مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين على حاجة بلديهما إلى بذل الجهود لتحسين العلاقات الثنائية المتدهورة.

وأضاف شتاينماير للصحفيين بعد اجتماع مع بوتين في الكرملين “نحن بعيدون جدا عن أن تكون علاقاتنا طبيعية”.

وتابع “لا تزال هناك جروح لم تندمل خاصة تلك الناجمة عن ضم القرم والصراع في شرق أوكرانيا مما ألقى بثقله، وما زال، على علاقاتنا”.

وأشار إلى أنه وبوتين كانا واقعيين فيما يتعلق بحدود ما يمكن تحقيقه في محادثة واحدة وإن هناك حاجة لإجراء مزيد من المحادثات “حتى نجد طريقا للخروج من هذه الدوامة”.

وتابع “نحن على مفترق طرق بالنسبة لعلاقاتنا ونسعى لهدف مشترك هو القيام بكل ما في وسعنا ليس فقط لتحقيق استقرار العلاقات بل لتحسينها أيضا”.