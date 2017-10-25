الكونغرس يقر 37 مليار دولار لمساعدة المناطق المنكوبة بالأعاصير والحرائق

المصدر: أ.ف.ب

وافق مجلس الشيوخ الأمريكي الثلاثاء على تخصيص مساعدة اضافية بقيمة 36,5 مليار دولار للمناطق المنكوبة من جراء الاعاصير والحرائق التي ضربت مؤخرا مناطق أمريكية عدة.

وبعدما كان مجلس النواب أقر في 12 الجاري هذه المساعدة، صوت مجلس الشيوخ الثلاثاء باغلبية كبيرة لصالح صرف هذه الاموال، لتصبح بذلك هذه المساعدة قانونا لا يحتاج الا لمصادقة الرئيس دونالد ترامب حتى يدخل حيز التنفيذ.

وستصرف الاموال التي اقرها الكونغرس كالتالي: 18,7 مليارات دولار لميزانية الوكالة الفدرالية للحالات الطارئة (فيما)، و16 مليار دولار لبرنامج التأمين الفدرالي ضد الفيضانات، و576 مليون دولار لمكافحة الحرائق.

اما جزيرة بورتوريكو الامريكية التي اجتاحها الاعصار المدمر ماريا في 20 ايلول/سبتمبر فستكون حصتها من هذه الاموال 1,27 مليار دولار.

وتضاف هذه الاموال الى مساعدة اولى بقيمة 15,25 مليار دولار كان الكونغرس وافق في 8 ايلول/سبتمبر على تخصيصها لثلاث ولايات هي تكساس ولويزيانا اللتين اجتاحهما في حينه الاعصار هارفي وفلوريدا التي كانت تتحضر يومها لوصول الاعصار ايرما.