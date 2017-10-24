لقاء نادر يجمع بين وزيري الدفاع الصيني والكوري الجنوبي

المصدر: أ.ف.ب

عقد وزيرا الدفاع الصيني والكوري الجنوبي الثلاثاء لقاءً هو الأول بينهما منذ عامين وذلك على هامش منتدى حول الأمن في الفلبين، كما نقلت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

ويأتي اللقاء في وقت يشوب فيه التوتر العلاقات الثنائية بين البلدين، اذ تعارض الصين نشر كوريا الجنوبية منظومة دفاع صاروخية أمريكية على أراضيها، بالرغم من أن البلدين يتطلعان أيضا للمساعدة في نزع فتيل أزمة كوريا الشمالية النووية.

ولم تصدر عن أي من الطرفين تفاصيل حول اللقاء بين وزير دفاع كوريا الجنوبية سونغ يونغ-مو ونظيره الصيني تشانغ وانكوان على هامش منتدى تستضيفه رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان).

لكن وكالة يونهاب قالت إن اللقاء استمر نصف ساعة وزاد من إمكانية تطلع البلدين إلى إصلاح علاقتهما بعد نشر سيول منظومة “ثاد” الصاروخية الأمريكية.

وتصر سيول على أنها تحتاج إلى هذه المنظومة لحمايتها من تهديدات كوريا الشمالية، لكن الصين ترى فيها أيضا تهديدا لأمنها.

وأعلنت كوريا الجنوبية في أيلول/سبتمبر الفائت أنها ستنشر المزيد من بطاريات “ثاد” بعد التجربة النووية السادسة لكوريا الشمالية وسلسلة من عمليات اطلاق الصواريخ البالستية التي أثارت قلقا دوليا.

وتوجد حاليا منظومتا “ثاد” عاملتان في كوريا الجنوبية، ومنذ العام الماضي اتخذت الصين التي تعتبر شريكا تجاريا رئيسيا لكوريا الجنوبية اجراءات عقابية بحق شركات كورية جنوبية، وهو ما اعتبرته سيول ردا اقتصاديا بشكل غير رسمي.