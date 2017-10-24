إيران تحكم بإعدام متهم بالتخابر لصالح “الموساد”

قال المدعي العام في العاصمة الإيرانية طهران، عباس جعفر دولت آبادي، اليوم الثلاثاء، إن السلطات القضائية حكمت بالإعدام على شخص أدين بالتجسس لصالح إسرائيل، وأدى تعاونه مع تل أبيب إلى اغتيال علماء نوويين إيرانيين في عامي 2010 و 2011.

وأضاف دولت آبادي للصحفيين، أن “السلطات القضائية الإيرانية حكمت بالإعدام على عميل للموساد الإسرائيلي، الذي قدّم معلومات هامة عن شخصيات علمية وعسكرية ونووية، والتي أدت إلى مقتل اثنين من العلماء النوويين في عامي 2009 و2011″.

وقال المدعي العام في طهران: إن “الشخص المدان بالتجسس لصالح إيران تم الحكم عليه بالإعدام من قبل محكمة الثورة بالعاصمة طهران”، من دون أن يُفصح عن هويته، مشيرًا إلى أن “هذا الشخص قدم معلومات هامة لجهاز الاستخبارات الإسرائيلي، ومعلومات تتعلق بأنشطة المواقع العسكرية”.

وأعلنت طهران اغتيال مجيد شهرياري، العالم النووي الذي قام بدور أساسي في إدارة برنامج إيران النووي، جنبًا إلى جنب مع العالم الآخر فريدون عباسي، بواسطة قنبلة لاصقة في 29 نوفمبر 2010، وقامت السلطات الإيرانية باتهام الموساد بعملية اغتياله.

كما أعلنت السلطات الإيرانية اغتيال مسعود علي محمدي، عالم فيزياء الجسيمات متخصص في الفيزياء الرياضية، بانفجار استهدفه عندما كان خارجًا من منزله للذهاب إلى الجامعة في طهران، واتهمت إيران الولايات المتحدة وإسرائيل بالمسؤولية عن الحادث، بينما نفت وزارة الخارجية الأمريكية الاتهامات الإيرانية.