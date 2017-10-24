في حفل جنائزي كلف 90 مليون دولار.. التايلانديون يشيعون غدًا ملكهم الراحل (صور)

تجمعت حشود واجمة لإلقاء نظرة الوداع على ملك تايلاند الراحل “بوميبون أدولياديج”، ولم تمنعها الأمطار الاستوائية من التخييم على طول مسار الموكب الجنائزي، الذي سيحمل العاهل الذي رحل العام الماضي ويبجله أبناء الشعب إلى مثواه الأخير.

وتبدأ المراسم الجنائزية البوذية، غدًا الأربعاء وتستغرق خمسة أيام.

وكان بدأ الإعداد لها منذ وفاة الملك قبل نحو عام، وخصصت لها ثلاثة مليارات بات (90 مليون دولار).

وجاء المشيعون قبل المراسم بيوم؛ لضمان موقع لهم في الجنازة، المتوقع أن يحضرها 250 ألف مشيع، ونصبوا خياماً واهية وسط الحي القديم في بانكوك ؛ كي تقيهم المطر.

والغرف الفندقية في الحي القديم محجوزة منذ أسابيع، وأعلن يوم الـ 26 من تشرين الأول/أكتوبر عطلة عامة.

ورغم أن الملك، الذي توفى عن عمر 88 عاماً، كان ملكاً دستورياً، كان كثيرون يعتبرونه وتداً ضامناً للاستقرار في بلد مضطرب سياسياً، تمسك فيه زمرة عسكرية بزمام السلطة حالياً.

وأقيمت خصيصاً لإحراق جثمان الملك، منصة مؤلفة من أبراج متصلة مزركشة باللون الذهبي، على مقربة من القصر الكبير الذي يتهافت السياح الأجانب على رؤيته.

ورغم أن الجنازة الرسمية لم تبدأ بعد، امتلأت أعين كثير من الحاضرين بالدمع وبدا عليهم الحزن واضحاً.

وأسفل خيمة بسيطة من قطعة قماش وحبل، وصفت تشاليرمبورن بايبوتر (72 عاماً)، والتي قدمت من شمال تايلاند، إصرارها على حضور جنازة ملكها العزيز. قائلة “جئت إلى هنا منذ يومين حتى أضمن لنفسي موقعاً جيداً.. لا بأس أن نتحمل المطر بضعة أيام. الأمر يستحق حتى نكون قريبين منه لمرة أخيرة”.

وقالت الشرطة، اليوم الثلاثاء، إن نحو 1000 شخص نصبوا خياماً تحت المطر، واكتفى البعض بارتداء معاطف واقية من المطر.

وسيقود الملك الجديد ماها فاجيرالونكورن، نجل الملك الراحل، مراسم إحراق الجثمان.