الحريري ردًّا على روحاني: لبنان دولة مستقلة لا تقبل وصاية

أعرب رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري عن رفضه تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، التي ألمح فيها إلى تأثير طهران على القرار اللبناني.

وأكد الحريري، في بيان، اليوم الإثنين، أن “‏قول روحاني بأنه لا قرار يتخذ في لبنان دون إيران قول مرفوض ومردود لأصحابه، ولبنان دولة مستقلة لا تقبل الوصاية”.

وأضاف أن “لبنان دولة عربية مستقلة لن تقبل بأي وصاية وترفض التطاول على كرامتها”.

وكان روحاني قد نوه بمكانة بلاده في الشرق الأوسط، محذرًا في الوقت نفسه من مخاطر الانقسامات السياسية الداخلية.

واعتبر روحاني، في كلمة بثها التلفزيون الرسمي في وقت سابق يوم الإثنين أن “مكانة إيران في المنطقة اليوم أكبر من أي وقت مضى”.

وتساءل روحاني بثقة: “هل من الممكن اتخاذ قرار حاسم في العراق وسوريا ولبنان وشمال إفريقيا والخليج، من دون أخذ الموقف الإيراني في الاعتبار؟”.