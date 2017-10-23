روسيا ترفض اتهامات الرئيس الأفغاني لها بدعم طالبان

عبّرت روسيا، اليوم الإثنين، عن رفضها لتصريحات الرئيس الأفغاني، محمد أشرف غني، التي اتهم فيها موسكو بدعم حركة طالبان.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحافي: إن “تصريحات غني غير مقبولة وغير وديّة من قبل رئيس بلد صديق”.

وأضافت أن “مسؤولين أفغانًا أكدوا مرارًا وتكرارًا وعلى مستويات مختلفة أن لا أساس لهذه الاتهامات ضدنا”.

وأشارت إلى أن “موسكو لطالما قدمت على الدوام مساعدتها لكابول بما في ذلك تعزيز القدرة القتالية لقوات الأمن الوطني، وتعزيز الحوار بين الأفغان لإحلال السلام والاستقرار في أقرب وقت ممكن في هذا البلد”.

وطالبت الخارجية الروسية قيادة الجمهورية الأفغانية، بعدم “السير على خطى الهستيريا المناهضة للروس في بعض وسائل الإعلام الغربية”، حسب قولها.