نتنياهو يعلن توقيع اتفاق مع ألمانيا لشراء 3 غواصات‎

المصدر: ا ف ب

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده وقّعت، الإثنين، اتفاقًا لشراء ثلاث غواصات لسلاح البحرية، في اتفاق يشكل “أهمية استراتيجية للدولة اليهودية”.

ورحب نتنياهو “بتوقيع مذكرة تفاهم بين ألمانيا وإسرائيل للحصول على الغواصات”، بحسب بيان صادر بالعبرية عن مكتبه.

وقال: إن “مذكرة التفاهم هذه تشكل أهمية إستراتيجية لأمن إسرائيل، وتوقيعها يعكس التزام ألمانيا والمستشارة أنغيلا ميركل بأمن إسرائيل والتعاون العميق بين البلدين”.

وكانت المفاوضات حول الصفقة قد جُمّدت لثلاثة أشهر، بسبب قلق برلين إزاء تحقيقات بعمليات فساد متعلقة بالصفقة في الجانب الإسرائيلي.

وفي تموز/يوليو الماضي، أرجأت ألمانيا التوقيع بعد القبض على عدة إسرائيليين للاشتباه بارتكابهم جرائم رشى وغسل أموال، مرتبطة بصفقة شراء غواصات دولفين من العملاق الصناعي الألماني ثايسينكروب.

والتحقيق الذي ما زال مستمرًا يتعلق بمسؤولين من المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، إضافة إلى أشخاص يعملون في الفرع المحلي لثايسينكروب.

وقال مسؤول إسرائيلي الجمعة، إن ألمانيا وضعت شرطًا لإعطاء الضوء الأخضر للصفقة ينص على عدم اكتشاف فساد من جانب صانعي القرار الإسرائيليين والمسؤولين الكبار.

وزير الإسكان يوآف غالانت الذي كان ضابطًا كبيرًا في البحرية، كتب في تغريدة، الجمعة، أن الغواصات الحربية الجديدة ستحل مكان ثلاث قديمة، ما يبقي أسطول الدولفين الإسرائيلي عند ستة.

والغواصات التي طلبتها إسرائيل يمكن على الأرجح أن تحمل صواريخ نووية، لكنها مخصصة بشكل أساسي لمهمات التجسس قرب المياه الإيرانية أو لمهاجمة هذا البلد في حال حصول حرب نووية، بحسب خبراء عسكريين أجانب.