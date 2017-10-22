3 انتحاريات يقتلن 13 شخصًا شمال شرق نيجيريا

المصدر: أ.ف.ب

قُتل 13 شخصا واصيب 16 اخرون بجروح عندما فجرت ثلاث انتحاريات أنفسهنّ مساء الاحد في مايدوغوري عاصمة ولاية بورنو النيجيرية بحسب ما اعلنت مصادر امنية.

وقال مصدر عسكري اشترط عدم ذكر اسمه ان “امرأة فجرت حزامها الناسف الساعة 21,45 (20,45 بتوقيت غرينتش) امام مطعم صغير في الشارع، ما ادى الى مقتل 13 شخصا”.

واضاف “بعض دقائق فجّرت امرأة اخرى نفسها في الحي نفسه امام مدخل مخيم للاجئين”.

اما الانتحارية الثالثة التي لم يعمل حزامها بشكل كامل فلم تؤد الى سقوط ضحايا.

وقد أكد مصدر في احدى المليشيات التي تعمل في المدينة الى جانب الجيش لمكافحة جماعة بوكو حرام الجهادية، حصول الهجمات الانتحارية الثلاثة، مشيرا الى ان التفجيرين الاول والثاني ادّيا اضافة للقتلى الى سقوط 16 جريحا.

ولم ترغب سلطات الإغاثة النيجيرية في الإدلاء ببيانات رسمية، نظرا لحصول التفجيرات الانتحارية في وقت متاخر، لكنها أكدت أنها ستفعل ذلك صباح الثلاثاء.

وشرح المصدر العسكري ان تحذيرا كان قد أُطلِق في وقت سابق الاحد في مايدوغوري بعد أن “شوهد العديد من افراد مجموعة بوكو حرام وهم يتجولون حول المدينة”.

وادى تمرد بوكو حرام الذي بدأ في شمال شرق نيجيريا وامتد الى تشاد والكاميرون والنيجر الى مقتل اكثر من عشرين الف شخص ونزوح 2,6 مليون آخرين.