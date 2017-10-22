الشرطة البريطانية تتعامل مع “واقعة”وسط إنكلترا وأنباء عن وجود مسلح‎

قالت الشرطة البريطانية، اليوم الأحد، إنها تتعامل مع “واقعة” في ساحة ترفيهية في نانيتون وسط إنكلترا، وطلبت من الناس تجنّب المنطقة.

ولم تورد شرطة وارويكشاير وسط إنكلترا مزيدًا من التفاصيل على حسابها على تويتر.

في حين أن تدوينات غير مؤكدة على مواقع التواصل الاجتماعي أشارت إلى وجود مسلح احتجز رهائن في المجمع الترفيهي الذي يضم دار سينما، وقاعة بولينغ.

وأظهرت صور نُشرت على موقع “تويتر” وجود عدة مركبات تابعة للشرطة قرب المجمع، بينما ذكرت وسائل إعلام محلية أنه تم اغلاق الطرق المؤدية إليه.

وقالت شاهدة عيان لقناة “سكاي نيوز” البريطانية إن الشرطة قالت لها إن مسلحًا يحمل بندقية قد احتجز رهائن، وأضافت:”لا نعلم ما يحدث، الجميع مذعورون في هذه اللحظة.”

وكانت الشاهدة تقف عند معطم “فرانكي آند بينني” الذي يقع مقابل صالة البولينغ، حيث تمكن بعض الأشخاص من المغادرة بسياراتهم.

وقالت مراسلة القناة “كلير هاريسون” إن شاهد عيان قال لها إن المسلح أحضر رهينة إلى الباب الأمامي لكي يريهم (الشرطة) أنه جاد.