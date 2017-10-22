إيران تحكم على باحث بالإعدام بتهمة التجسس

كشفت وسائل إعلام رسمية إيرانية، اليوم الأحد، أن السلطات القضائية في العاصمة طهران، حكمت بالإعدام على إيراني يحمل إقامة دائمة في السويد، ويعمل باحثًا في إدارة الكوارث وإدارة الطوارئ، بتهمة التجسس والتواصل مع حكومة معادية.

وقال موقع “شبتاب نيوز” الإيراني، إن السلطات القضائية في طهران حكمت أمس السبت بالإعدام على الباحث الإيراني “أحمد رضا جلالي” بعدما تم اعتقاله في نيسان/ أبريل 2016″، مشيرة إلى أن “محكمة الثورة في طهران أبلغت أسرة جلالي بحكم الإعدام”.

واعتُقل “أحمد رضا جلالي” خلال زيارته لإيران العام الماضي للاشتباه فيه، ولم يكن واضحًا منذ عدة أشهر ما حدث له، فيما أشارت تقارير صحفية إلى أن “زيارته إلى إيران جاءت بدعوة من جامعتي طهران، وشيراز، للمشاركة بورشة عمل لإدارة الأزمات”.

وقالت “لينا أدمارك” مسؤولة الاتصالات في وزارة الخارجية السويدية إنها “تعمل على التأكد من الحكم الصادر بحق جلالي”، مؤكدة أنه بلادها “تُدين دائمًا عقوبة الإعدام بجميع أشكالها”.

ويقيم “أحمد جلالي” في السويد منذ العام 2012، ويعمل باحثًا ومحاضرًا في طب الكوارث في معهد كارولينسكا، وهي جامعة طبية سويدية مقرها بلدية سولنا، في ستوكهولم، وتعد من أهم مراكز الأبحاث الطبية في أوروبا.

وبعد اعتقاله خلال زيارة لبلده الأصلي، دعت منظمة العفو الدولية لحقوق الإنسان السلطات الإيرانية للإفراج عن “جلالي” أو منحه محاكمة عادلة وآمنة.