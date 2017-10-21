رئيس كتالونيا: إسبانيا لا تحترم دولة القانون

المصدر: أ.ف.ب

قال الزعيم الكاتالوني كارليس بوتشيمون مساء السبت إن إجراءات الحكومة الإسبانية التي كانت أعلنت خطة لإقالة حكومة الإقليم وتنظيم انتخابات جديدة، لا تحترم دولة القانون.

وأضاف في كلمة عبر التلفزيون إن هذه الإجراءات “لا تتلاءم مع السلوك الديمقراطي ولا تحترم دولة القانون”، داعيا برلمان كاتالونيا للاجتماع لبحث الأزمة.

وتابع بوتشيمون “المؤسسات الكاتالونية وشعب كاتالونيا لا يمكن أن يقبلوا (…) أسوأ هجوم ضد مؤسسات كاتالونيا وشعبها منذ المراسيم (التي أصدرها) الدكتاتور العسكري فرانشيسكو فرانكو”.

ومتوجها إلى الأوروبيين بالإنكليزية، أكد بوتشيمون أن “القيم الأوروبية” باتت “في خطر”.

وقاد بوتشيمون تظاهرة شارك فيها مئات الآلاف في برشلونة السبت هاتفين “حرية” و”استقلال” بعدما أعلنت مدريد إجراءات جذرية لمنع انفصال الإقليم.