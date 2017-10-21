إيران تعتقل 13 شخصًا من “عبدة الشيطان” في طهران

تمكنت الشرطة الإيرانية، السبت، من القبض على 13 شخصًا من عبدة الشيطان، وذلك أثناء اجتماعهم في مطعم وسط العاصمة طهران.

وقالت الشرطة في بيان صحافي صدر عنها: إن “13 شخصًا بينهم شباب وفتيات من مجموعة عبدة الشيطان، تم اعتقالهم أثناء اجتماعهم في مطعم بالعاصمة طهران مساء السبت”.

وأضاف البيان أن “عملية القبض على هؤلاء الأشخاص تمت عن طريق جهود جهاز الاستخبارات، وتم تسليمهم إلى السلطات القضائية للتحقيق معهم”، موضحة أن “العناصر كانت لديهم علامات وشعارات تشتهر بها الجماعات الشيطانية”.

وجماعة “ري ‌استارت” أو عبدة‌‍ الشيطان أسسها محمد حسيني المذيع السابق في التلفزيون الحكومي الإيراني.

ودعا حسيني مؤيديه عبر حملة إلى مهاجمة المساجد والمباني الإدارية والمصارف والحافلات، وأي مؤسسة تابعة للحكومة والنظام، منوهًا إلى أن “هذه الحملة بدأت في 30 من كانون الأول/ديسمبر الماضي، وتستمر حتى 6 من تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، تحت شعار لا للضغوط”.

وكانت الجماعة قد تبنت عملية مهاجمة مسجدين خلال الشهر الجاري، أحدهما بالعاصمة طهران وآخر بمدينة تبريز مركز محافظة آذربيجان الشرقية الواقعة شمال شرق إيران.

و قال رئيس شرطة طهران، الجنرال حسين رحيمي، قبل أسبوعين: إن “المجموعة التي هاجمت مسجدًا بالعاصمة طهران، هي نفسها التي هاجمت قبل أيام قليلة بعض البنوك”، لافتًا إلى أنها “تأثرت بأفكار مجموعة عبدة الشيطان من خلال متابعة أنشطتهم عبر الإنترنت”.