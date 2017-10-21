رئيسة برلمان كتالونيا: إسبانيا تقوم “بانقلاب” على الديمقراطية

قالت كارمي فوركاديل، رئيسة برلمان إقليم كتالونيا الإسباني، اليوم السبت، إن قرار رئيس الوزراء الإسباني، ماريانو راخوي، بعزل حكومة الإقليم وفرض إجراء انتخابات جديدة هو انقلاب وتعدٍ على الديمقراطية.

وأضافت فوركاديل في كلمة نقلها التلفزيون: “رئيس الوزراء راخوي يريد منع برلمان كتالونيا من أن يكون برلمانًا ديمقراطيًا، ولن نسمح بحدوث ذلك”.

وتابعت: “وهذا هو السبب في أننا نريد أن نبعث لمواطني هذا البلد برسالة ثبات وأمل.. نتعهد اليوم، بعد أخطر تعدٍ على المؤسسات الكتالونية منذ استردادها، بالدفاع عن سيادة برلمان كتالونيا”.