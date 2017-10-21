إسبانيا.. رئيس الوزراء يعتزم إقالة حكومة كتالونيا ويدعو لانتخابات بالإقليم

قال رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي اليوم السبت، إنه سيحد من سلطات برلمان كتالونيا ويقيل حكومة الإقليم ويدعو إلى انتخابات خلال ستة أشهر، وذلك في محاولة لإحباط مسعى المنطقة التي تتمتع بحكم ذاتي من الانفصال عن إسبانيا.

وقال راخوي، إن حكومته اتخذت هذا القرار غير المسبوق لإعادة القانون والتأكد من حيادية المؤسسات الإقليمية، وضمان توفير الخدمات العامة والأنشطة الاقتصادية بالإضافة إلى الحفاظ على الحقوق المدنية لكل المواطنين.

ويتعين الآن، أن يقر مجلس الشيوخ الإسباني هذه الإجراءات في تصويت مقرر في 27 أكتوبر تشرين الأول.