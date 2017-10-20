بالفيديو.. أنقرة ترد على فيينا بتفتيش ركاب نمساويين بالكلاب في مطار أتاتورك

المصدر: ا ف ب

أخضعت الشرطة التركية، مساء اليوم الجمعة، مسافرين نمساويين في مطار أتاتورك باسطنبول للتفتيش بواسطة كلاب مدربة، وذلك ردًا على خطوة مماثلة قامت بها فيينا مع ركاب طائرة تركية.

وذكرت وكالة “دوغان” التركية، أن “الركاب النمساويين المسافرين في الرحلة المتجهة من اسطنبول إلى فيينا الساعة 17:40 بالتوقيت المحلي (14:40 ت غ)، خضعوا للتفتيش من قبل فرقة معها كلاب مدربة قبل صعودهم للطائرة”.

وأظهرت صور بثتها الوكالة ركابًا بدا عليهم القلق والذهول إزاء وجود أفراد شرطة وكلابهم.

وقالت الوكالة التركية: إن “الإجراء جاء ردًا على استخدام سلطات مطار فيينا الدولي أمس الخميس، كلبًا لمراقبة ركاب رحلة للخطوط التركية”.

وكانت الخارجية التركية عبّرت، مساء الخميس، عن غضبها لهذا الإجراء الذي وصفته بأنه “غير لائق”، ودعت الحكومة النمساوية إلى “تحذير” السلطات الملاحية من مغبة اللجوء إلى هذه الممارسات.

وفي مؤشر على جدية الأمر بالنسبة لأنقرة، زار القنصل العام التركي في النمسا مساء الخميس، المطار “في عملية تفقد”، بحسب بيان الخارجية التركية.

وقالت وزارة المالية النمساوية المكلفة بشؤون الجمارك، إن الأمر يتعلق بمراقبة عادية في إطار عملية لا تستهدف تحديدًا الخطوط التركية.

وأكد متحدث باسم الوزارة أن عمليات المراقبة هذه تمت بشكل “متكتم” وبغض النظر عن جنسيات الركاب، وأنها حتى الآن “لم تثر أية اعتراضات”.

وشهدت العلاقات بين تركيا والبلدان الأوروبية ومن ضمنها النمسا، توترًا كبيرًا منذ محاولة الانقلاب التي شهدتها تركيا في منتصف تموز/يوليو 2016، إذ تعد فيينا من أشد منتقدي أنقرة في الاتحاد الأوروبي.