مجلس النواب الأمريكي يصوت خلال أيام على عقوبات ضد إيران وحزب الله

قال قياديون جمهوريون بمجلس النواب الأمريكي، إن المجلس سيصوت خلال أيام على فرض عقوبات جديدة على برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني وجماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران، وذلك في مسعى لاتخاذ نهج صارم ضد الحكومة الإيرانية دون الحاجة لتقويض الاتفاق النووي الدولي على الفور.

وقال كيفن مكارثي زعيم الأغلبية والنائب إد رويس رئيس لجنة العلاقات الخارجية في بيان مشترك إن “مسؤولية الكونجرس العمل مع الجهة التنفيذية لرسم إستراتيجية واضحة لوقف السلوك الإيراني المتهور”.

وقال النائبان إن “التحرك الفوري باتجاه هذا الهدف سيأتي من المجلس الأسبوع المقبل، حيث سنصوت على تشريع يزيد العقوبات على حزب الله وانتشار الصواريخ الإيرانية”.

وتحدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كلا من الحلفاء والخصوم في 13 أكتوبر تشرين الأول، برفض التصديق على التزام طهران بالاتفاق النووي الدولي، وهدد بأنه قد يلغي الاتفاق في نهاية المطاف.