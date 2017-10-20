بعد التجربة الكتالونية.. منطقتان في إيطاليا تسعيان للحصول على الحكم الذاتي

تعتزم منطقتان من أغنى المناطق في إيطاليا، إجراء استفتاء على الحكم الذاتي، يوم الأحد المقبل، وذلك في ظل توجه أقاليم أوروبية للحصول على مزيد من السلطات بعيدًا عن المركز.

ويسعى إقليما “لومباردي” و”فينوتو”، اللذان يضمان نحو ربع سكان إيطاليا، للحصول على حكم شبه ذاتي، ما يوفر لهما المزيد من السيطرة على مواردهما المالية.

ويمثل هذا الإجراء غير الملزم الحلقة الأخيرة في سلسلة من الاستفتاءات على الانفصال أو الاستقلال عن البلد الأم، كاستفتاء إقليم كتالونيا الإسباني في شهر أيلول / سبتمبر الماضي، واستفتاء انفصال اسكتلندا عن المملكة المتحدة في عام 2014.

وقال رئيس منطقة لومبارديا روبيرتو ماروني، في تصريح صحفي: “لسنا كتالونيا، نريد البقاء داخل الدولة الإيطالية مع مزيد من الاستقلالية في إطار الحكم الذاتي، بينما تسعى كتالونيا لكي تصبح الدولة رقم 29 في الاتحاد الأوروبي”.

وأوضح حول الاستفتاء المرتقب، أنه “كلما زاد عدد الأصوات، زادت قوة التفاوض”.

ومع أن المنطقتين اتجهتا في الماضي للاستقلال الكامل عن روما، إلا أنهما أعلنتا بوضوح أن “الاستفتاء حول الحكم الذاتي وليس الانفصال”.

وعلى النقيض من كتالونيا، فإنه من المفترض ألا يكون هناك أي سيناريوهات عنف ضد الناخبين في إيطاليا، فالوضع في إيطاليا أكثر هدوءًا بكثير، حيثُ إن دستور البلاد يسمح للسلطات المحلية بالمطالبة بمزيد من الصلاحيات، بحسب محليين.

وأجرى إقليم كتالونيا في مطلع شهر تشرين الأول / أكتوبر الجاري، استفتاءً على الانفصال عن إسبانيا، وصفته مدريد بأنه “غير شرعي”، في حين قالت الحكومة المحلية إن نسبة من صوتوا لصالح خطوة الانفصال بلغت 90%.

ويتمتع إقليم كتالونيا الذي تبلغ مساحتهُ 32.1 ألف كم مربع، ويضم 4 مقاطعات هي: برشلونة وجرندة ولاردة وطراغونة، بأوسع صلاحيات الحكم الذاتي بين أقاليم إسبانيا البالغ عددها 17 إقليمًا، في حين يبلغ عدد سكانه 7 ملايين و500 ألف نسمة من إجمالي عدد سكان إسبانيا المقدر بنحو 47 مليون نسمة.‎