ألمانيا تنتظر انتهاء تحقيقات إسرائيل بفضيحة فساد لتسليمها ثلاث غواصات

ذكرت مجلة دير شبيجل الألمانية أن برلين ستنتظر انتهاء المدعين الإسرائيليين من جميع التحقيقات في فضيحة فساد ، تشمل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، قبل تسليم إسرائيل ثلاث غواصات بموجب صفقة قيمتها مليارا دولار.

وقالت المجلة الأسبوعية إن الحكومة الألمانية كانت قد وقعت مذكرة تفاهم مع إسرئيل، بموجبها لن يعد مجرد إعلان حكومة إسرائيل إثباتاً كافياً لحسم القضية.

وتسلطت الأضواء على الصفقة التي أبرمت العام 2016 بعدما تكشف أن محامي رئيس الوزراء الإسرائيلي الخاص هو أيضاً ممثل الوكيل المحلي لمجموعة تيسن كروب مارين سيستمز الألمانية لبناء السفن المكلفة ببناء الغواصات.