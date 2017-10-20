وزيرة الدفاع الفرنسية: إلغاء الاتفاق النووي سيكون هدية “للمتشددين” في إيران

قالت وزيرة الدفاع الفرنسية، فلورنس بارلي، اليوم الجمعة، إن باريس ترغب في التحرك لمواجهة برنامج إيران للصواريخ، وسلوكها “المزعزع للاستقرار”، لكنها تعتقد أن إلغاء الاتفاق النووي المبرم في عام 2015 سيساعد “المتشددين”وسيمثل خطوة باتجاه الحرب.

وقالت بارلي في كلمة بمركز أبحاث في واشنطن: “نحتاج الاتفاق، إلغاؤه سيكون هدية للمتشددين في إيران وخطوة أولى نحو حروب في المستقبل”.

وتابعت: “لكن ينبغي أن نتحلى أيضًا بالجدية التامة بشأن أنشطة الصواريخ الباليستية والأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة، نحن نعمل على ذلك”.

وأثار قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عدم التصديق على الاتفاق النووي مع إيران مخاوف من انهيار الاتفاق الذي وقّع عام 2015.