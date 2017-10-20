ألمانيا تأمل استئناف تدريب المقاتلين الأكراد شمال العراق.. الأحد

قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية، الجمعة، إن بلاده تأمل أن تستأنف مهمة تدريب مقاتلي قوات البيشمركة الكردية، يوم الأحد، إذا لم يتفاقم الصراع بين الأكراد والحكومة العراقية.

وعلّقت ألمانيا الأسبوع الماضي مساهمتها في تدريب البيشمركة، معللة ذلك بتزايد التوتر بين بغداد والأكراد، بعد أن صوّت إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق في استفتاء غير ملزم لصالح الاستقلال عن البلاد.

وانضمت ألمانيا إلى دول غربية أخرى وبغداد وجيران العراق في رفض الاستفتاء، لأسباب منها مخاوف من أنه قد يُضعف التركيز على المعركة ضد تنظيم داعش، التي لعب فيها الأكراد دورًا رئيسيًا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الألمانية: “إذا لم تحدث تغيرات ميدانية خطيرة فمن الممكن جدًا أن يُستأنف التدريب يوم الأحد”.

وأضاف أن ألمانيا اتخذت قرار استئناف التدريب بعد مشاورات مع الجانبين الكردي والعراقي، إضافة إلى الولايات المتحدة.

جاء ذلك في اليوم الذي أكملت فيه القوات العراقية تقدمها لاستعادة السيطرة على محافظة كركوك، المتنازع عليها من أيدي الأكراد الذين دخلوا المنطقة في 2014، لمنع تنظيم داعش من الاستيلاء على حقول النفط.

وقدمت ألمانيا 32 ألف بندقية ورشاش، بالإضافة إلى أسلحة أخرى تقدر قيمتها بنحو 90 مليون يورو منذ عام 2014، كما يقدم حوالي 150 عسكريًا ألمانيًا تدريبًا لمقاتلي البيشمركة من أجل محاربة متشددي تنظيم داعش.