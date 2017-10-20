ماي تخوض مفاوضات “الخروج العسير” من الاتحاد الأوروبي.. والفشل غير مستبعد

أقرت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي اليوم الجمعة، أن مفاوضات خروج بلادها من الاتحاد الأوروبي “مازال أمامها بعض المسافة التي يتعين قطعها”، ولكنها أعربت عن تفاؤلها بشأن التوصل إلى نتيجة إيجابية.

وقالت ماي: “إنني طموحة وإيجابية بشأن مستقبل بريطانيا وهذه المفاوضات، ولكنني أعرف أنه مازالت أمامنا بعض المسافة التي يتعين قطعها”.

وأضافت: “يتعين أن نعمل سويا من أجل التوصل إلى نتيجة يمكننا أن ندعمها وتصب في صالح شعوبنا جميعا”.

وأكدت ماي أنه في الوقت الذي تعمل فيه من أجل التوصل إلى “صفقة جيدة”، إلا أنه سوف يكون “من غير المسؤول” عدم النظر إلى “جميع الاحتمالات، بما في ذلك إمكانية فشل المفاوضات”.

وقالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل :” إن المحادثات مع بريطانيا بشأن خروجها من الاتحاد الأوروبي تمضي قدما ومن غير المرجح أن تنهار، وذلك في رد إيجابي على مناشدة رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي للزعماء الأوروبيين بمساعدتها في مسألة الخروج من الاتحاد”.

جاءت تصريحات ميركل في نهاية اليوم الأول من قمة يعقدها الاتحاد الأوروبي وعقب مناشدة وجهتها ماي لزعماء أوروبا بمساعدتها في إسكات الانتقادات في بلدها وكسر جمود يكتنف محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل.

وقالت ميركل في مؤتمر صحفي في وقت متأخر يوم الخميس “بعكس ما يصوره الإعلام البريطاني، انطباعي هو أن المحادثات تمضي قدما خطوة خطوة”، ووصفت اقتراحات في بريطانيا تطالب بوقف المحادثات بأنها “عبثية”.

وأضافت “ليست لدي شكوك مطلقا في أننا إذا ركزنا جميعا، فسيكون بمقدورنا التوصل لنتيجة جيدة. من جانبي لا توجد أي مؤشرات على أننا لن ننجح”.

وبعد أن تغادر ماي قمة الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة من المتوقع أن يقول قادة بقية الدول الأعضاء وعددها 27 دولة إنه لم يتحقق تقدم كافٍ ليدفع المحادثات قدما لكنهم سيوجهون المسؤولين في إداراتهم للإعداد لمحادثات بشأن فترة انتقالية من شأنها تسهيل خروج بريطانيا من الاتحاد في 2019.

من جانب آخر قال رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر، يوم الجمعة،:” إنه لا يعتقد أن بريطانيا ستخرج من الاتحاد الأوروبي دون اتفاق على الانسحاب”.

وقال للصحفيين “لدينا بعض التفاصيل لكن ليست لدينا كل التفاصيل التي نحتاجها، لا أفترض أنه لن يكون هناك اتفاق”.