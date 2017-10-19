بوش يهاجم ترامب ضمنيًا وينتقد فيه هذه الصفات

ندد الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش يوم الخميس بالتنمر والاضطهاد في كلمة ألقاها بنيويورك في انتقاد ضمني على ما يبدو للرئيس دونالد ترامب، دون التصريح باسمه.

واستخدم بوش (71 عاما) خطابا علنيا نادرا لمناقشة النزعة القومية والانقسامات العرقية وتدخل روسيا في انتخابات 2016 وكلها ملفات ساخنة خلال فترة حكم الجمهوري ترامب التي بدأت قبل 9 أشهر.

وقال بوش في “المنتدى الوطني للحريات والأسواق الحرة والأمن”، الذي أقامه “معهد بوش” بالولايات المتحدة إن “التنمر والاضطهاد في حياتنا العامة يوجد نبرة قومية ويعطي إذنا للتعامل بقسوة وتعصب ويعرض التعليم الأخلاقي للأطفال للخطر، السبيل الوحيد لتوريث المبادئ المدنية هي أن نرتقي إليها أولا”.

واستخدم ترامب أسماء مستعارة للحط من شأن معارضيه مثل وصفه المرشحة الديمقراطية المنافسة هيلاري كلينتون بأنها “ملتوية”، كما سخر من السناتور الجمهوري بوب كوركر الذي تحداه.