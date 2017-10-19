مسؤول أمريكي: إيران وراء المواجهات الحالية في كركوك

حمّل مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية CIA مايك بومبيو، الخميس، إيران مسؤولية المواجهات الجارية في محافظة كركوك بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان.

وقال بومبيو في مقابلة على خشبة المسرح من قبل “مركز الدفاع عن الديمقراطيات”، إن “إيران هي محور العديد من المشاكل في الشرق الأوسط، بما في ذلك خلال المواجهات الجارية في كركوك”.

واعترف بومبيو بتأثير إيران على الحكومة العراقية ببغداد، لافتاً إلى أن “هدف الولايات المتحدة هو رؤية بقاء الحكومة العراقية الحالية”.

وأشار مدير وكالة الاستخبارات المركزية CIA، إلى استراتيجية الرئيس دونالد ترامب ضد طهران، قائلاً: “رأى الرئيس ترامب أن التهديد الإيراني هو في قلب الكثير من الاضطرابات في الشرق الأوسط”.

واعتبر في معرض رده على سؤال حول الأحداث الاخيرة مثل تلك التي وقعت في كركوك بأنها “صعبة” و “معقدة”.

ولفت إلى أن “هناك قائمة طويلة من التجاوزات الإيرانية بالمنطقة، عبر نفوذها على العديد من الجماعات، بما في ذلك “حزب الله” اللبناني والحوثيون في اليمن والميليشيات الشيعية”، مضيفاً: “يمكن أن ترى تأثيرها اليوم في شمال العراق”.

ورفض علي أكبر ولايتي كبير أعضاء “مجلس تشخيص مصلحة النظام” في إيران مساعدة بلاده لحكومة بغداد في استيلائها على كركوك من القوات الكردية.

ونقلت وكالة أنباء “تسنيم” الإيرانية عن ولايتي قوله في ختام لقاء مع دبلوماسي فرنسي في طهران إن “إيران لا تملك أي دور في عملية كركوك”.