الاتحاد الأوروبي يحدد موقفه من أزمة كتالونيا

المصدر: أ ف ب

أعلن رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك في بروكسل، اليوم الخميس، إنه ليس هناك “أي مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي” في الأزمة السياسية الخطيرة في إسبانيا بعد استفتاء كتالونيا.

وقال توسك خلال قمة قادة الاتحاد الأوروبي إننا “لن نخفي حقيقة أن الوضع مثير للقلق”، مضيفًا “لكن ليس هناك مجال للوساطة أو اتخاذ مبادرة أو عمل دولي”، مؤكدًا بذلك التأييد القوي لموقف مدريد.

وتابع أن “لدينا جميعًا مشاعرنا وآراءنا وتقييمنا، لكن من وجهة نظر رسمية لا مجال لتدخل الاتحاد الأوروبي في هذه الأزمة”.

وترفض الحكومة الإسبانية بحث هذه القضية في السياق الأوروبي، كما أن المؤسسات الأوروبية لا تزال تعتبرها “قضية داخلية”.

وذكرت مصادر دبلوماسية أن رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي الذي يستعد لتعليق الحكم الذاتي في كاتالونيا، لم يتطرق اليوم الخميس أمام نظرائه في بروكسل إلى هذه الأزمة السياسية التي لم يسبق لها مثيل منذ 40 عامًا في إسبانيا.