قادة الاتحاد الأوروبي لـ”ماي”: تنازلات بريطانيا الجديدة غير كافية

رحب قادة الاتحاد الأوروبي باقتراح قدمته رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي لكسر الجمود الذي يعتري محادثات انسحاب بريطانيا من التكتل، لكنهم قالوا إن التنازلات التي تستهدف تهدئة مخاوف مواطني الاتحاد الأوروبي الذين يعيشون في بريطانيا غير كافية.

وسعت ماي، التي وصلت بروكسل، اليوم الخميس، للمشاركة في قمة للاتحاد تستمر يومين، إلى تحويل التركيز بعيدًا عن الفشل بدفع المحادثات أبعد من النقاش بشأن التسوية المالية للانسحاب والتجارة فيما لم يتبق سوى 17 شهرًا على الموعد المقرر لرحيل بريطانيا.

وبدلاً من ذلك شدّدت رئيسة الوزراء، التي ضعف موقفها بعد أن خسر حزبها المحافظ أغلبيته البرلمانية في انتخابات يونيو/ حزيران، على ضرورة تحديد حقوق المواطنين وهي واحدة من 3 قضايا ينبغي حسمها لكسر الجمود في المحادثات.

لكن قادة الاتحاد الأوروبي قالوا إن هناك حاجة لمزيد من العمل، ووصفت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بعض المؤشرات أنها “مشجعة” وقد تساعد في تمهيد الطريق لمناقشات بشأن العلاقات التجارية في المستقبل خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في ديسمبر/ كانون الأول.

وذكرت “ماي” أن الزعماء يقيّمون التقدم الذي تحقق حتى الآن في محادثات الانسحاب وحددوا “خططًا طموحة” للأسابيع المقبلة.

وقالت ماي للصحفيين: “أنا تحديدًا على سبيل المثال أريد أن أرى سرعة في التوصل لاتفاق بشأن حقوق المواطنين”.

لكنها تفادت الأسئلة بشأن زيادة المبلغ الذي ستكون بريطانيا على استعداد لدفعه عندما تغادر، وأشارت بدلاً من ذلك إلى خطاب ألقته الشهر الماضي في إيطاليا عرضت خلاله دفع نحو 20 مليار يورو (24 مليار دولار).

وستناقش “ماي” استراتيجيتها للانسحاب من الاتحاد الأوروبي على العشاء، ولدى مغادرتها القمة صباح غدٍ الجمعة من المتوقع أن يقول قادة الاتحاد الأوروبي الآخرون إن المحادثات لم تحقق التقدم الكافي بالنسبة لهم لفتح مفاوضات بشأن التجارة.