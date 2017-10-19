تسريب صوتي لمدير مكتب نتنياهو.. كيف يمكن حشد مليار دولار لمواجهة خطر إيران؟

سربت وسائل إعلام عبرية تسجيلاً صوتياً منسوباً إلى يوآف هوروفيتش، مدير مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عندما كان يتحدث في لقاء جمعه بمدير عام وزارة المالية شاي باباد، ومدير “الصندوق القومي اليهودي”، داني عاتار، يؤكد فيه أن إسرائيل بحاجة إلى 4 مليارات شيكل إضافية (نحو مليار دولار) من أجل مواجهة الخطر الإيراني.

وبحسب صحيفة “يديعوت أحرونوت”، وموقع “واللا” الإسرائيليين، يعود التسجيل الصوتي إلى اجتماع انعقد قبل أسبوعين، وفيه يقول مدير عام مكتب نتنياهو إن “إسرائيل بحاجة إلى أموال من أجل تطوير نظم قتالية لمواجهة التهديد الإيراني، والخطر الذي يتهددها من الحدود الشمالية”، أي من سوريا ولبنان.

هوروفيتش، مدير عام “الصندوق القومي اليهودي”، وهي منظمة صهيونية تأسست في العام 1901 لجمع التبرعات من اليهود لشراء الأراضي الفلسطينية، طالب بتخصيص 4 مليارات شيكل لضخها في ميزانية الدفاع الإسرائيلية للتتمكن من مواجهة الخطر الإيراني، والتحديات الأمنية في الشمال.

وورد في التسجيل الصوتي أن مدير مكتب نتنياهو قال: “توصلت الحكومة الإسرائيلية، وخاصة الأذرع العسكرية المختلفة، إلى نتيجة مفادها أنه ينبغي أن تحشد دولة إسرائيل مخصصات مالية إضافية تبلغ 4 مليارات شيكل، إنني أتحدث فقط عن الأمور التي نعلمها جميعاً، أي الخطر الإيراني والخطر المطل من الحدود الشمالية”.

ويظهر صوت هوروفيتش، وهو يتحدث مع عاتار ويبلغه بأن الأموال المشار إليها سيتم تخصيصها لتمويل منظومات أسلحة متقدمة لمواجهة الخطر الذي تشكله إيران، في حين تشير الصحيفة إلى أن الطلب الذي نقله مدير مكتب نتنياهو جاء بناء على توصية وزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

ولا يحرص الجيش الإسرائيلي في الوقت الراهن، بحسب الصحيفة، على فتح ملف زيادة الميزانية العسكرية مع وزارة المالية، وهي الوزارة التي يقودها موشي كحلون، رئيس حزب “كولانو” الوسطي، خاصة لأن تلك الوزارة كانت قد أضافت 5 مليارات شيكل سنوياً إلى موازنة الدفاع الأخيرة.

وجاء أيضاً في التسجيل:”جميع هذه الأمور دفعت الأذرع العسكرية للمطالبة بزيادة تبلغ 4 مليارات شيكل، ورئيس الوزراء ووزير الدفاع والأذراع العسكرية يتباحثون، ويحاولون معرفة كيف يمكن حشد تلك المبالغ”.