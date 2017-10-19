أردوغان يدعو رؤساء بلديات ثلاث مدن تركية كبرى للاستقالة

قالت صحيفة حريت ،اليوم الخميس، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان دعا رؤساء بلديات ثلاث مدن كبرى لتقديم استقالاتهم، ومنهم رئيس بلدية العاصمة (أنقرة)، في مسعى لتنشيط حزبه الحاكم قبل انتخابات عام 2019.

وتمثل هذه التعليقات أوضح طلب من جانب أردوغان حتى الآن لإجراء تغييرات في صفوف قدامى الساسة، وبعضهم من الشخصيات المعروفة على مستوى البلاد، وذلك بعد أن رفض الناخبون في مدن كثيرة منحه سلطات كاسحة في استفتاء أجري في نيسان/أبريل الماضي.

ورغم فوز أردوغان بأغلبية بسيطة في الاستفتاء على تغيير الدستور، والتحول إلى نظام رئاسي تنفيذي، فقد اعترض الناخبون في 17 مدينة -من بين أكبر 30 مدينة في البلاد- على التعديلات.

ومنذ ذلك الحين تحدث أردوغان عن ضرورة تجديد أجهزة الحكم المحلي وحزب الحرية والعدالة الحاكم، متعللاً بوجود إجهاد داخل أجهزة الإدارة.

ونقلت عنه الصحيفة قوله للصحفيين على متن طائرته عائداً من رحلة إلى بولندا ،الأسبوع الجاري، “الناس لا ينظرون إلى (أصحاب) هذه المناصب كمرشحين مستقلين بل كمرشحين عن أحزاب. ولا يمكن أن نعتبر هذه المناصب مقاعد يتم الاحتفاظ بها للأبد ولا يتخلى عنها أصحابها قط”.

ونسبت حريت إليه قوله “إن طلباً نقل إلى رؤساء كل من بلدية باليكسير شمال غرب تركيا أنقرة ومدينة بورصة، لتقديم استقالاتهم.

وكان رئيسا بلدية إسطنبول ودوزجه قدما استقالتهما الشهر الماضي، فيما استقال رئيس بلدية نيغدة يوم أمس الأربعاء.