باكستان تقيم سياجًا على حدودها مع أفغانستان

المصدر: أ ف ب

بدأت باكستان إقامة سياج على طول حدودها مع أفغانستان، وذلك في إطار التصدي للمجموعات المتطرفة الناشطة في المنطقة.

ونظم جيش باكستان، أمس الاربعاء ، زيارة نادرة لمجموعة من الصحافيين الأجانب إلى الحدود لعرض التقدم المحرز منذ آذار/مارس 2017 حين أعلن عن إقامة السياج.

وتم مد السياج المدعم بالأسلاك الشائكة ،ويبلغ ارتفاعه ثلاثة أمتار حتى الآن على مسافة 43 كيلومترًا تقريبًا في المناطق القبلية الجبلية في ولايتي وزيرستان الجنوبية ووزيرستان الشمالية.

والغرض من السياج منع المجموعات المسلحة المتطرفة على غرار حركة طالبان وتنظيم القاعدة من التحرك بحرية بين البلدين، كما اعتادا في السنوات الأخيرة.

وقال ضابط كبير في حصن حمزة بانغور ادا في وزيرستان الجنوبية أن تشييد السياج يشكل “تغييرًا تاريخيًا” في مجال مراقبة الحدود.

وأكد المسؤول ،الذي طلب عدم كشف هويته، “لن يكون هناك شبر واحد من الحدود الدولية من دون مراقبة ،بحلول كانون الأول/ديسمبر 2018”.

وأضاف “حين ننهي تشييد السياج ان شاء الله، سنكون متأكدين من أن أحدًا لا يمكنه العبور”.

وعلاوة على العساكر المنتشرين على التلال ؛لمراقبة الجانب الآخر من رسم الحدود، يستخدم الجيش الباكستاني كاميرات مسلطة على السياج التي تبقى مضاءة ليلًا بفضل ألواح طاقة شمسية.

وتفصل البلدان حدود بطول 2400 كيلومترًا ،رسمها المستعمرون البريطانيون في 1896 ،وتحتج كابول عليها.

ويتبادل البلدان الإتهام بإيواء قواعد لمتمردين في البلدين ،يتم منها التخطيط لاعتداءات دامية. كما أن الحدود تشكل تاريخيًا مجالًا للكثير من التهريب.

ولا تولي قبائل الباشتون المحلية أهمية تذكر للحدود، خصوصًا وأن العديد من القرى مقامة على جانبي الحدود ،مع منازل يكون لها أحيانًا باب يفتح على باكستان وآخر على أفغانستان.