بعد انتقاده الحرب على المخدرات.. الفلبين ترفض مساعدات الاتحاد الأوروبي  

قال وزير الخارجية الفلبيني ،آلان بيتر كايتانو، اليوم الخميس، إنه سوف يبلغ الاتحاد الأوروبي رسميًا أن حكومته لن تقبل منحًا جديدة من التكتل، بسبب انتقاده لحملة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي المثيرة للجدل ضد المخدرات.

وأضاف كايتانو للصحافيين على هامش منتدى رابطة دول جنوب شرق آسيا (الآسيان) ” بناء على توجيهات الرئيس آلان، سوف نتواصل رسميًا مع سفير الاتحاد الأوروبي فرانز جيسين، لنخبره أننا من الآن لن نقبل مساعدات”.

ومع ذلك، أضاف كايتانو أنه يأمل استمرار العلاقات العامة الجيدة مع الاتحاد الأوروبي، قائلًا “يجب أن لا يؤثر ذلك على تجارتنا.. يجب أن لا يؤثر ذلك على علاقتنا الثنائية”.

وكان دوتيرتي قد أعلن أمس الأربعاء، أن الفلبين سوف ترفض المساعدات من الاتحاد الأوروبي، وذلك لعدم احترامه لسيادة البلاد. بحسب ما ذكرته صحيفة “ديلي انكوايرر” على موقعها على شبكة الإنترنت.

وأكدت الصحيفة أن دوتيرتي يتهم الاتحاد الأوروبي بالتدخل في الشؤون الداخلية للبلاد.

وكانت منظمات حقوق الإنسان، طالبت بإجراء تحقيق مستقل حول حرب المخدرات، وقالت إن حصيلة القتلى وصلت إلى نحو 12 ألف قتيل، وأن الشرطة تقتل المشتبه بهم بدون إعطائهم فرصة لإثبات براءتهم أمام المحكمة.