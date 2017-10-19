أمريكا تتهم مجلس الأمن “بقصر النظر” في التعامل مع إيران

اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، مجلس الأمن الدولي “بقصر النظر” في التعامل مع إيران وتصرفاتها في الشرق الأوسط.

جاء ذلك على لسان نيكي هالي، السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، في كلمة لها خلال جلسة تشاورية حول الوضع في المنطقة، الأربعاء.

وقالت هالي في كلمتها إنه “يجب الحكم على إيران وفقًا لكل تصرفاتها العدوانية والمزعزعة للاستقرار وغير المشروعة، وكل ما عدا ذلك حمق”.

وأضافت أن “كل تهديد تقريبًا للسلام والأمن في الشرق الأوسط له علاقة بالسلوك غير المشروع لإيران”.

وكان من المفترض أن تتناول الجلسة بالأساس عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين، لكن هالي استغلت الجلسة للتأكيد على السياسة الجديدة الأكثر تشددًا للولايات المتحدة حيال إيران، والتي كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن عنها الجمعة الماضية.

ولا يعرف إن كانت هالي قادرة على أن تحشد وراءها، الأعضاء المؤثرين داخل المجلس، مثل فرنسا وبريطانيا.

وحذر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، الولايات المتحدة، الاثنين الماضي، في بيان بالإجماع، من الخروج من الاتفاق النووي مع إيران.

ومن المنتظر أن يقرر الكونغرس في موعد أقصاه منتصف كانون الأول/ ديسمبر المقبل، ما إذا كان سيعيد تفعيل العقوبات مرة أخرى على إيران.

وقال انطونيو جوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، إن الحفاظ على الاتفاقية النووية مع إيران “ضروري تمامًا” للسلام والاستقرار العالميين.