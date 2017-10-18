حسناء روسية تنافس فلاديمير بوتين في الانتخابات الرئاسية (صور)

أعلنت مقدمة البرامج التلفزيونية الروسية الحسناء، كسينيا سوبتشاك، عن قرارها الترشح في الانتخابات الرئاسية الروسية المزمع إجراؤها في 2018.

وكتبت المرشحة الرئاسية الجديدة على موقعها الإلكتروني قائلة: ” اسمي كسينيا سوبتشاك، أنا مرشحة لرئاسة روسيا في الانتخابات الرئاسية المقبلة”.

ونشرت سوبتشاك رسالة مفتوحة في صحيفة “فيدوموستي” المتخصصة بعالم المال والأعمال، قالت فيها: “أنا مرشحة ضد الجميع”، بمن فيهم الرئيس الحالي فلاديمير بوتين.

وتعمل كسينيا سوبتشاك في قناة “دوجد” الروسية المعارضة للسلطة، وتمارس نشاطًا اجتماعيًا، كما كانت محط اهتمام وسائل الإعلام الروسية أثناء مشاركتها في أمسيات علمية.

ودعت النجمة التلفزيونية، التي ستكمل 36 من عمرها في 5 تشرين الثاني/نوفمبر المقبل، في رسالة عبر مقطع فيديو وجهتها إلى مواطنيها، للحضور والتصويت في الانتخابات، على الرغم من أن الكثير من الناس يقترحون مقاطعتها.

يذكر أن المذيعة التلفزيونية الشهيرة، هي ابنة عمدة مدينة “سان بطرسبورغ” الأسبق الراحل أناتولي سوبتشاك.

في السياق، تحدثت وسائل إعلام تابعة للمعارضة خلال الأيام الأخيرة، عن احتمال ترشيح سوبتشاك للانتخابات الرئاسية.

في حين علّق دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس فلاديمير بوتين على هذه التقارير بالقول: إن “سوبتشاك تتفق تمامًا مع أحكام دستورنا، ويمكنها الترشح للرئاسة”.

ولفت بيسكوف إلى أن “معتقدات سوبتشاك السياسية لا تزال غير معروفة”، مضيفًا أنها “سوف تضطر إلى اكتساب خبرة سياسية من الصفر”.

وقال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، في مقابلة على القناة التلفزيونية “دوجد” الأربعاء، متحدثًا عن المذيعة المرشحة قائلًا: “سوبتشاك موهوبة جدًا، بل إنها اكتسبت في السنوات الأخيرة خبرة كبيرة، وهي ذات مستوى علمي معترف به تمامًا”، منوهًا إلى أنه “ستكون لها فرصة في السياسة”.