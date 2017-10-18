ولقي أكثر من 230 شخصا مصرعهم بهجمات نفذها متشددون في فرنسا في السنوات الثلاث الماضية، وفرضت السلطات حالة الطوارئ في البلاد منذ أواخر العام 2015، عقب هجمات في باريس في نوفمبر/تشرين الثاني من ذلك العام.