مرسوم الهجرة.. العدالة تُعطّل ترامب مرة أخرى

قبل ساعات قليلة من دخوله حيز التنفيذ، أمس الثلاثاء، أوقفت المحكمة الفيدرالية الأمريكية النسخة الأخيرة من مرسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المناهض للهجرة.

ويستهدف المرسوم مواطني 7 دول هي إيران، وليبيا، وسوريا، واليمن، والصومال، وتشاد، وكوريا الشمالية، إلى جانب مسؤولين حكوميين من فنزويلا.

ومن المؤكد أن البيت الأبيض، الذي يحاول فرض هذا المرسوم منذ كانون الثاني/ يناير الماضي، سيطعن به، ويستأنفه قضائياً بالتأكيد، فالمسلسل القضائي لم ينته بعد.

وبحسب تقرير إذاعة فرنسا الدولية نُشر اليوم، فإن المعركة القضائية سوف تحتد أكثر فأكثر حيث عدّل الرئيس الأمريكي مرسومه 3 مرات، ولكن في كل مرة كان القاضي يتدخل لتعليق تطبيق هذا المرسوم.

وكتب القاضي دوج تشين، الذي أمر أمس الثلاثاء بتعليق تطبيق النص: “إن الصيغة الثالثة من المرسوم تعاني من العيوب نفسها التي تضمنتها النسخة السابقة، فهذا النص يكرس تمييزاً قائماً على الجنسية، وهو احتمال محظور بموجب المبادئ التأسيسية لهذه الأمة”.

وهكذا يستطيع اليمنيون والسوريون والليبيون والإيرانيون والصوماليون الاستمرار في الحصول على تأشيراتٍ لدخول الولايات المتحدة، ومن ناحية أخرى، أذِنَ القاضي بالعمل على إلغاء مرسوم الهجرة الذي يستهدف مواطني كوريا الشمالية، والمسؤولين الحكوميين في فنزويلا.

وردّ البيت الأبيض، قبل تأكيد ثقته في النظام القضائي، قائلاً: “إنّ هذا الحكم يحمل أخطاء خطيرة، ويُقوض جهود الرئيس لحماية السكان الأمريكيين، ومن المتوقع أن تستأنف الحكومة الأمريكية الحكمَ أمام العدالة بسرعة كبيرة”.