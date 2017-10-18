ليبرمان: إسرائيل مع سياسة الردع لا خوض الحرب

صرح وزير الدفاع الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، بأن الحكومة الإسرائيلية لا ترغب في خوض الحرب، لكن منع التصعيد من خلال اتباع سياسة الردع.

وقال ليبرمان لـ”الإذاعة الإسرائيلية”، اليوم الأربعاء، إن “إسرائيل لا ترغب في خوض الحرب، لكن لا يمكن لها التنازل عن مصالح أمنية حيوية”.

وأكد أن المهمة الأولى الملقاة على عاتق حكومته هي منع التصعيد، مضيفًا: “ولا يمكن تحقيق هذه الغاية إلا من خلال تقوية قوة الردع كما حدث في سوريا الاثنين الماضي”.

وكانت مقاتلات إسرائيلية، أغارت الاثنين الماضي على بطارية للدفاعات الجوية في موقع “رمضان” الواقع على بعد 50 كيلومترًا شرق دمشق، وذلك بعد زعم إسرائيل إطلاقها صاروخ “أرض-جو” على طائرة عسكرية إسرائيلية في الأجواء اللبنانية.

وفي السياق ذاته، قال ليبرمان إن بلاده “تتصرف بمسؤولية وبعزم” إزاء ما يهدد أمنها ومصالحها بالمنطقة، قائلًا: “إسرائيل لن تغير طريقة عملها بسبب إطلاق تهديد ما”.

وأضاف: “إسرائيل لا تنشط على المستوى الأمني فحسب، بل على المستوى السياسي أيضًا؛ حيث تطلع جميع الجهات على مواقفها بناءً على معلومات استخباراتية”.

وتشير تقارير إسرائيلية ودولية إلى أن إسرائيل شنت العديد من الغارات، خلال الأشهر الماضية، على مواقع في سوريا.