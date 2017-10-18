وزير أرجنتيني أسبق ينفي التستر على “مخطط إرهابي إيراني”

نفى وزير الخارجية الأرجنتيني الأسبق هيكتور تيمرمان، الثلاثاء، أن يكون قد ساعد في التستر على “تورط إيران” في تفجير مركز للجالية اليهودية في البلاد عام 1994، ما أسفر عن مقتل 86 شخصًا.

وذكر مركز المعلومات القضائية أن تيمرمان كان الأول من بين 15 شخصًا استمع إلى أقوالهم القاضي كلاوديو بوناديو ،الذي سيستجوب أيضًا الرئيسة السابقة كرستينا فرنانديز دي كيرشنر.

ورفض تيمرمان الرد على الأسئلة، وقدم بدلًا من ذلك بيانًا مكتوبًا من 160 صفحة ، حسبما ذكرت وكالة “تيلام” للأنباء وصحيفة “لا ناسيون”.

ونفى الوزير الأسبق أن يكون الهدف من مذكرة التفاهم الموقعة مع طهران عام 2013 ،هو التغطية على مشاركة مسؤولين إيرانيين في أسوأ هجوم إرهابي في الأرجنتين، مقابل النفط الإيراني.

وقال إن الحكومة سعت فقط إلى تسليط الضوء على الهجوم.

وسمح القاضي بوناديو لتيمرمان بمغادرة المحكمة في وقت مبكر بسبب حالته الصحته المتردية.

ومن المقرر أن تنتهي جلسات الاستماع بجلسة كرستينا فرنانديز يوم الـ26 منن تشرين الأول/ أكتوبر الجاري.