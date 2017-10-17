اعتقال 10 أشخاص في فرنسا بشبهة التخطيط للاعتداء على سياسيين

أفاد مصدر مقرّب من التحقيق أن 10 أشخاص تتراوح أعمارهم بين 17 و25 عاماً، يشتبه أنهم كانوا يخططون للاعتداء على سياسيين، اعتُقلوا الثلاثاء جنوب شرق فرنسا وفي ضواحي باريس، في إطار تحقيق سبق أن اعتُقل في إطاره ناشط سابق من اليمين المتطرف أواخر حزيران/يونيو.

وفي إطار هذا التحقيق وُجّهت إلى عنصر سابق في حركة العمل الفرنسية (يمين متطرف من أنصار الملكية) يبلغ من العمر 21 من العمر في مطلع تموز/يوليو، تهمة التهديد بمهاجمة مهاجرين ومتشددين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بحسب المصدر نفسه، ما يؤكد معلومات نشرتها صحيفة “لو موند”.