إسرائيل ترفض الحوار مع حكومة فلسطينية تشمل حماس قبل نزع أسلحتها

المصدر: ا ف ب

أعلنت الحكومة الإسرائيلية في بيان، اليوم الثلاثاء، أنها ترفض التفاوض مع حكومة وحدة وطنية فلسطينية تضم حركة حماس، في حال لم تتخلَ الحركة عن سلاحها وعن العنف، وتعلن الاعتراف بإسرائيل.

وأضاف البيان، أن الحكومة الإسرائيلية الأمنية المصغرة ربطت الحوار مع أي حكومة وحدة وطنية فلسطينية بقطع علاقات حماس بإيران، وتسليم جثث جنود إسرائيليين قتلوا في حرب العام 2014 في قطاع غزة، وإطلاق سراح إسرائيليين محتجزين في القطاع.

ويوم الخميس الماضي، وقّعت حركتا حماس وفتح اتفاق مصالحة في العاصمة المصرية، القاهرة، وحددا مهلة شهرين من أجل حل الملفات الشائكة العالقة بينهما.

واتفق الطرفان على تسلم السلطة الفلسطينية إدارة قطاع غزة، الخاضع حاليًا لسلطة حركة حماس، بحلول الأول من كانون الأول/ديسمبر، كحد أقصى.