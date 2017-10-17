إيران تمنع صحفيًا بارزًا من السفر إلى ألمانيا

قامت السلطات الأمنية في مطار الخميني الدولي، اليوم الثلاثاء، بإنزال الصحفي الإيراني البارز عيسى سحر خيز من على متن طائرة كانت تستعد للمغادرة إلى ألمانيا عقب تلقيه دعوة لحضور مهرجان ثقافي.

وأفادت وسائل إعلام رسمية إيرانية، أن “قوات أمنية قامت اليوم بالصعود إلى الطائرة التي كان على متنها عيسى سحر خيز، وقامت بإنزاله بذريعة وجود قرار من السلطات القضائية بحظره من السفر للخارج لمدة 13 عامًا”.

وقال صديق مقرب من سحر خيز إن “الأخير رفض بداية الانصياع للقوات الأمنية، واحتج على إجباره على النزول من الطائرة”، مشيرًا إلى أن السلطات الأمنية أكدت أن إدارة الجوازات في المطار قامت بختم جوازه للمغادرة دون أن تبلغه بوجود قرار بحظر سفره.

وكان من المقرر أن يتحدث عيسى سحر خيز أمام البيت الأدبي في برلين حول “العولمة وموضوع الثقافة في حكومة الرئيس الإيراني حسن روحاني”.

وقضت محكمة الثورة في طهران في سبتمبر/أيلول العام الماضي، بسجن عيسى سحر خيز، 3 سنوات بتهمة “إهانة المسؤولين في النظام والدعاية ضد النظام”، ثم أفرجت عنه.

وشغل سحر خيز منصب مدير عام المطبوعات في وزارة الثقافة الإيرانية في عهد الرئيس الإصلاحي الأسبق محمد خاتمي، غير أنه سجن 4 سنوات بسبب مشاركته في الانتفاضة الخضراء العام 2009 ضد الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد وقد أطلق سراحه قبل عامين.